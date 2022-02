Unter anderem mit diesen Themen: Nachbarschaftsstreit wegen Baumriesen *** Pullis aus Katzenhaar *** SOS Großstadtklinik: Schulterspiegelung *** The Chürch in The Dörf *** Zu Gast im Studio ist Model Alena Yildiz. Sie erzählt, warum sie von der Hochzeit ihrer Freundin ausgeladen wurde.

Moderation: Florian Weber mehr...