Mitglieder der Hänselezunft in Überlingen (Bodenseekreis) haben mit dem traditionellen "Einschnellen" die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht am Dreikönigstag begonnen. Wegen des Corona-Lockdowns in diesem Jahr mit genügend Abstand voneinander verteilt über das ganze Stadtgebiet und ohne die sonst übliche Zuschauermenge. SWR-Reporter Thomas Wagner war beim "Einschnellen" dabei.