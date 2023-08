per Mail teilen

Am Wochenende findet in Aach (Kreis Konstanz) zum zweiten Mal das große Fantasy-Festival statt. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 10.000 Besucherinnen und Besuchern.

Bereits zum zweiten Mal findet von Freitag bis Sonntag in Aach im Hegau ein großes Fantasy-Festival statt. Rund 800 Verkleidete verschiedener Gruppen aus der sogenannten Mittelalterszene haben sich angemeldet und gestalten das Festival mit. Mehr als 10.000 Fantasy-Begeisterte von nah und fern werden erwartet.

Viele verschiedene Fantasy-Gruppen

"Mehr Kreativität braucht das Land" - unter diesem Motto kommen in diesem Jahr Fantasy-Fans im Hegau zusammen. Die Themen der Gruppen, die das Festival mitgestalten, reichen von Mittelalter und Gothic über Endzeit und Fantasy bis zu Star Wars. In dieser Kombination der Themenwelten sei das Festival deutschlandweit einmalig, sagt Veranstalter Alexander Maier aus Engen (Kreis Konstanz).

Fantasy-Kostümprämierung und Lichtschwert-Kampf

Den Besucherinnen und Besuchern wird laut Ankündigung viel geboten - zum Beispiel Rock- und Metall-Livemusik, ein großer Händler-Markt sowie Zauber- und Feuershows. Außerdem gibt es einen Laufrad- und einen Kostümwettbewerb. Auch zu Meisterschaften im Lichtschwert-Kampf kann man sich noch anmelden. Für Kinder werden etwa Drachenrennen, Schminken und Bogenschießen angeboten.

Viele Teilnehmer und Besucher in Aach erwartet

Hunderte Teilnehmer des Fantasy-Treffens übernachten laut Veranstalter in Zelten auf dem rund 22 Fußballfelder großen Festival-Gelände in Aach. Der Online-Verkauf ist beendet, Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.