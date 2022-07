Familiengesundheitszentrum eröffnet

In Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen ist ein Familiengesundheitszentrum offiziell eröffnet worden. Es soll jungen Familien als Anlaufstelle für Fragen vor und nach der Geburt eines Kindes dienen: vom Stillen über psychische Probleme bis zur Erziehung. Auch ein Hebammenzentrum gehört dazu. Nach Angaben des Landkreises steht das Angebot in keinem Zusammenhang zur umstrittenen Schließung der Geburtshilfe in Bad Saulgau. Es sei schon seit Längerem in Planung gewesen und richte sich an Familien des gesamten Landkreises. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg gefördert.