Eine Familie hat sich in einer Spielehalle für Kinder in Meckenbeuren verhaltensauffällig gezeigt. Statt ein Hausverbot zu befolgen, seien die Betreiber attackiert worden.

Streit und Polizei statt Spaß und Entspannung: Eine Familie hat sich am Pfingstsonntag in einer Spielehalle für Kinder in Meckenbeuren (Bodenseekreis) reichlich unentspannt gezeigt. Die Mitglieder der Familie hatten laut Polizei in der Halle, in der kleinere Kinder diverse Spielgeräte nutzen können, die Hausordnung missachtet, waren uneinsichtig und deshalb von der Geschäftsführerin und ihrem Mann der Spielehalle verwiesen worden.

Familie wird wegen Hausverbot aggressiv

Die Familie hatte Getränke und Essen mitgebracht, das sei nicht erlaubt, sagte der Mann der Geschäftsführerin dem SWR. Die Familie wollte jedoch nicht gehen, habe seine Frau und ihn beleidigt und bedroht. Schließlich eskalierte der Streit.

Eine 17-Jährige soll der Geschäftsführerin gedroht haben, sie totzuschlagen, so die Polizei. Eine 52-jährige Frau ging auf das Ehepaar los. Sie habe ihm mehrfach mit dem Handy ins Gesicht geschlagen, so der Mann gegenüber dem SWR. Er habe Schmerzen und falle bei der Arbeit wohl erstmal aus. Die beiden aggressiven Frauen sowie eine weitere Frau der Familie müssen laut Polizei nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.