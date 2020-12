Ein Falschfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 61-Jährige an der Anschlussstelle der A81 in Engen (Kreis Konstanz) falsch auf. Auf der dreispurigen Autobahn prallte er dann mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das ordnungsgemäß fahrende Fahrzeug demnach erst in eine Leitplanke und dann gegen einen weiteren Wagen geschleudert. Der 61 Jahre alte Mann starb noch vor Ort. Der Fahrer des zweiten Unfallwagens wurde schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Die drei Insassen des dritten Autos verletzten sich jeweils leicht. Zeitweise bildeten sich lange Staus.