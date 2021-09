Falsche Wahlschablonen an Blinde im Wahlkreis Ravensburg ausgegeben

per Mail teilen

Im Wahlkreis Ravensburg sind fehlerhafte Wahlschablonen an Blinde ausgegeben worden, die die Stimme ungültig machen können. Davor warnt der Kreiswahlleiter. Nun werden neue Wahlschablonen verschickt.

Das Problem bei den verschickten Wahlschablonen ist, dass die Abstände zwischen den verschiedenen Parteien auf dem Wahlzettel nicht den Abständen auf der Schablone entsprechen. Diese bekommen blinde Menschen als Hilfsmittel für die Wahl. Dadurch kann es passieren, dass Menschen mit einer Sehbehinderung ihr Kreuz zwischen den vorgesehenen Kreisen für die Parteien machen könnten. Der Stimmzettel würde so ungültig.

Neue Schablonen werden verschickt

Alle betroffenen Personen würden nun kontaktiert und bekämen eine neue Schablone zugeschickt, teilte der Kreiswahlleiter mit. Wer bereits per Briefwahl gewählt habe, solle sich schnellstmöglich bei seiner Rathausverwaltung melden. Dann werden neue Briefwahlunterlagen zugeschickt. Der bereits abgegebene Stimmzettel werde am Wahlabend ungültig gemacht. Ravensburg ist nach Angaben des Landratsamtes der einzige Wahlkreis im gesamten Bundesgebiet, in dem das Problem aufgetreten ist.