Im schweizerischen Kanton St. Gallen haben sogenannte "falsche Polizisten" eine 85-jährige Frau um mehr als 15.000 Franken betrogen. Die Masche funktioniere nach wie vor, so die Kantonspolizei. Seit Januar wurden der Polizei mehr als 200 verdächtige Anrufe gemeldet, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgaben. In einigen Fällen mit Erfolg: Seit Jahresbeginn hätten Geschädigte über 90.000 Franken verloren.