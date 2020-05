Bad Saulgau: Fallschirmspringer kollidierten in der Luft

Nach dem Tod zweier Fallschirmspringer am Wochenende in Bad Saulgau hat die Polizei weitere Erkenntnisse über die Ursache ihres Absturzes. Ihre beiden Schirme waren in der Luft zusammengestoßen.