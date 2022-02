per Mail teilen

Am Flughafen von Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist am Sonntagnachmittag ein Fallschirmspringer abgestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wurde der Mann in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Mann war zusammen mit einem Mitspringer aus 1.500 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen. Zeugen berichteten, dass bei dem Verunglückten sowohl der Haupt- als auch der Reserveschirm geöffnet waren. Dadurch konnte nicht die notwendige Bremswirkung erzielt werden und der Mann prallte zu schnell auf den Boden. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.