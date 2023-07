per Mail teilen

Am Donnerstag haben erneut Fallschirmspringer der Bundeswehr über dem Bodensee vor Langenargen geübt. Noch bis Samstag dauert das Training des Fallschirmjägerregiments.

Schon mehrmals konnten diese Woche Fallschirmspringer der Bundeswehr über dem Bodensee vor Langenargen beobachtet werden. Auch am Donnerstag trainierten die Soldatinnen und Soldaten. Das Fallschirmjägerregiment 26 aus dem rheinland-pfälzischen Zweibrücken übt für den Notfall einer Wasserlandung.

Seit Montag üben die Fallschirmspringer der Bundeswehr über dem Bodensee. Bis zu 50 Fallschirmspringer trainieren gleichzeitig oder kurz nacheinander sowohl den Absprung aus einem Militärflugzeug als auch die Notlandung im Wasser.

Die Übung des sogenannten "Notverfahrens Wasserlandung" ist für die Soldatinnen und Soldaten eine seltene Gelegenheit, Handgriffe, die im Notfall ihr Überleben sichern können, immer wieder zu trainieren.

Fallschirmspringer starten vom Flughafen Friedrichshafen

Die Flugzeuge, mit denen die Fallschirmspringer in die Höhe gebracht werden, starten jeweils vom Flughafen Friedrichshafen. Gesprungen wird am Vormittag und am Nachmittag. Wegen des wechselhaften Wetters mussten die Organisatoren ihre Planungen im Laufe der Woche immer wieder ändern.

Mehr als zehn Boote sind bei der Übung im Einsatz, um die Fallschirmspringer wieder aus dem Wasser zu holen. SWR

600 Sprünge mit dem Fallschirm in den Bodensee in einer Woche

Noch bis Samstag dauern die Übungen am Bodensee an. Nach Auskunft der Bundeswehr sollen es am Ende der Übungswoche 600 Landungen für die Soldatinnen und Soldaten des gewesen sein.