Kalinka verbringt die Ferien in Lindau am Bodensee bei ihrer Mutter und deren neuem Ehemann, Dieter Krombach. Am Morgen des 10. Juli 1982 liegt die 14-Jährige tot in ihrem Bett.

Kalinkas leiblicher Vater, der Franzose André Bamberski, ist überzeugt, dass Krombach seine Tochter vergewaltigt und getötet hat. Um den Mann hinter Gitter zu bringen, wird der Vater selbst zum Täter: Er lässt Krombach entführen, damit er in Frankreich vor Gericht kommt. Der reale Justizkrimi, der sich seit 1982 aus dem Tod Kalinkas entwickelt hat, ist jetzt in SWR2-Podcast zu hören. Audio herunterladen (40,6 MB | MP3)