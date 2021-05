Ein Lieferwagen hat am Donnerstag in St. Gallen 21 Eimer weiße Farbe verloren. Laut Kantonspolizei waren die 500 Kilogramm schweren Farbkübel nicht ordnungsgemäß gesichert, sie verrutschten in einer Kurve und zerschellten auf der Fahrbahn. Die ausgelaufenen Farbe musste in einer aufwändigen Reinigungsaktion aufgesaugt werden.