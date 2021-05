Serie in den Pfingstferien: So vielseitig ist das Fahrrad

Ein Buch oder eine neue Jacke sind schnell bestellt im Internet - und man kann sich darauf verlassen, dass die neuen Sachen direkt an die Haustüre geliefert werden. Doch die Paketzustellung ist nicht immer einfach. Vieles wird in Konstanz per Fahrradkurier zugestellt.