Die Hochschule Biberach erhält nach Teilnahme am Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radverkehr eine Förderung von über 264.000 Euro aus dem Bundeshaushalt. Das teilte der Biberacher CDU- Bundestagsabgeordnete Josef Rief mit. Mit dem Geld sollen an der Hochschule Stellplätze für Elektrofahrräder und E-Roller mit Solaranlage und Lademöglichkeit eingerichtet werden. Zudem will die Hochschule ihre Flotte an Pedelecs und E-Lastenfahrrädern vergrößern.