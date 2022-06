Stadt sucht Radfahrer für Studie

per Mail teilen

Die Stadt Mengen (Kreis Sigmaringen) sucht Test-Radfahrende für die Teilnahme an einer Studie zur Einhaltung des Überholabstands zwischen Kfz und Radfahrenden im Straßenverkehr. Wie die Stadt mitteilte, sollen Radfahrende, die regelmäßig in Mengen unterwegs sind, sich bereit erklären, im Juli dieses Jahres und nochmal im nächsten Jahr für vier Wochen eine "Abstandsbox" mit Sensoren an ihr Rad zu klemmen. Die Stadt Mengen ist gemeinsam mit anderen Kommunen Teil eines Forschungsprojektes der Hochschule Karlsruhe, um kritische Situationen bei Überholungen von Radfahrenden zu identifizieren und Lösungen zu finden.