Fahrgastschiff-Kollision im Mantelhafen von Überlingen am Bodensee

Ein Schiff hat im Hafen von Überlingen am Bodensee zwei weitere gerammt, ein Matrose wurde verletzt. Ursache war ein technischer Defekt.

Im Mantelhafen von Überlingen am Bodensee ist es am Freitag zu einem Schiffsunfall gekommen. Ein Fahrgastschiff kollidierte mit zwei anderen Schiffen. Ein Matrose wurde leicht verletzt. Der Unfall passierte am Vormittag, als das Fahrgastschiff - auf dem nur der Schiffsführer und ein Matrose, aber keine Passagiere waren - aus dem Hafen von Überlingen auslaufen wollte.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Göppingen konnte der Schiffsführer aufgrund eines technischen Defekts keinen Einfluss mehr auf das Getriebe nehmen. Das Schiff, das nicht zu den Bodensee-Schiffsbetrieben gehört, kollidierte zunächst mit einem anderen Fahrgastschiff, anschließend mit einem Polizeiboot – beide waren an ihrem Liegeplatz festgemacht. Der Matrose des verursachenden Fahrgastschiffes wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Zweiter Schiffsunfall in einer Woche

Erst am vergangenen Mittwoch hatte ein Fahrgastschiff der Bodensee-Schiffsbetriebe im Hafen von Friedrichshafen einen Unfall gebaut. Es hatte die Holzpfähle am Moleturm und die Kaimauer gerammt. Ursache war ebenfalls ein technischer Defekt an dem Schiff. An Bord waren rund 80 Fahrgäste und die Besatzung. Sie konnten das Fahrgastschiff unverletzt verlassen. Der Schaden an Schiff und Hafenanlage wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.