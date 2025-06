Sechs Verletzte und etwa 200.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Singen

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Singen ermittelt die Polizei mittlerweile wegen schwerer Brandstiftung. Bei dem Feuer in der Nacht auf Mittwoch wurden sechs Menschen verletzt.

Sechs Menschen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Singen (Kreis Konstanz) verletzt worden. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass es sich dabei um Brandstiftung handelt. Nach Polizeiangaben hat ein Anwohner in der Nacht beobachtet, wie zwei Menschen vor dem Haus standen, eine Fackel anzündeten und diese auf einen Balkon im ersten Obergeschoss warfen. Anschließend flüchteten sie - mutmaßlich in einem wartenden Auto. Fünf Wohnungen im Mehrfamilienhaus in Singen unbewohnbar Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der Balkon bereits in Vollbrand. 24 Bewohner wurden evakuiert. Vier Bewohner und zwei Polizisten wurden bei dem Feuer leicht verletzt. Fünf Wohnungen sind nach dem Brand derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Brandstiftern und bittet Augenzeugen, sich zu melden. Über die mutmaßlichen Täter ist lediglich bekannt, dass sie zwischen 20 und 30 Jahre alt waren.