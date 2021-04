per Mail teilen

In einem Einfamilienhaus in Alt St. Johan im schweizerischen Toggenburg ist es am Sonntag aus bisher unbekannten Gründen zu einer Explosion gekommen. Dabei wurde die Hausfassade weggerissen. Ein 50-jähriger Mann wurde nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.