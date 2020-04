Bei einer Explosion auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Freitagabend in Schaffhausen ist ein Bewohner verletzt worden. Kurz vor 19 Uhr erhielt die Polizei eigenen Angaben zufolge einen Anruf, dass es in dem Mehrfamilienhaus mitten in Schaffhausen einen Knall gegeben habe und es nun rauche. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Sie stellten fest, dass auf dem Balkon ein Behältnis explodiert war. Dadurch wurde ein Mensch verletzt, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion dauern an.