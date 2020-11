Die Explosion eines E-Bike-Akkus hat am Montag in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) eine Wohnung verwüstet. Feuerwehrangaben zufolge wurden unter anderem eine Terrassentür, ein Rollladen und eine Zimmertür beschädigt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Bewohner der Wohnung bereits ins Freie gerettet. Sie kamen leicht verletzt in eine Klinik. Die Wehr war mit rund 30 Mann und sechs Fahrzeugen vor Ort und löschte das durch die Explosion des Fahrrad-Akkus entfachte Feuer. Für die Geschädigten sucht das Bad Waldseer Ordnungsamt nun eine vorübergehende Notunterkunft. Der in ihrer Wohnung entstandene Sachschaden liegt bei etwa 25.000 Euro.