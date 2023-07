Für Urlaub auf dem Wasser muss man nicht in die Ferne schweifen. SWR-Reporterin Annette Krause erkundet den Bodensee und entdeckt spannende Möglichkeiten am und auf dem Wasser.

Wer am Bodensee zu Hause ist, muss im Sommer eigentlich nicht in den Urlaub fahren. Das findet SWR-Reporterin Annette Krause. Sie hat sich mehrere Tage am Bodensee umgesehen - und so manches ausprobiert. Ob Yoga auf dem Paddelboard, eine Fahrt mit einem schwimmenden Wohnwagen oder Grillen auf dem See - viele Veranstalter überraschen mit originellen Wasserspaß-Ideen.

Klimawandel am Bodensee

SWR-Reporterin Annette Krause interessiert sich auch für den Gewässerschutz des Bodensees. Auf dem Forschungsschiff Kormoran lässt sie sich die Beschaffenheit des Sees in 35 Meter Tiefe zeigen. Dort entdeckt sie die Quagga-Muschel. Die neu in den Bodensee eingewanderte Muschel verursacht viele Probleme.