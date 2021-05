per Mail teilen

Die Berge im Blick, den See direkt vor den Füßen. Radolfzell ist die drittgrößte Stadt am Bodensee - ein Kurort, der aber noch viel mehr zu bieten hat. Moderatorin Annette Krause erkundet die Gegend, auch mit dem Rad, und trifft unter anderem Schlagerstar Matthias Reim.

Auf ihrer Radtour über die Höri trifft Annette Krause eine junge Frau, die Ausnahmesituationen in vielerlei Hinsichten kennt. Mit ihrer Behinderung hat Anna-Lena Forster es bei den Paralympics mehrfach auf das Medaillenpodest geschafft.

In Möggingen bei Radolfzell taucht Annette Krause in die Welt der Wissenschaft ein. Das Forscherteam um Professor Martin Wikelski beobachtet mit den Projekt "Ikarus" Tierbewegungen weltweit, die Erkenntnisse daraus sind vielfältig anwendbar und reichen bis in unseren Alltag.

Annette Krause spürt noch weitere interessante Menschen und Orte auf. Sie besucht beispielsweise einen außergewöhnliche Bootsbauer. Außerdem geht es auch um eine Imkerin, einen Naturgarten, der mit Heilpflanzen nach Hildegard von Bingen angelegt wurde und um einen Ruderverein, bei dem Annette kräftig mitrudern muss.

SWR-Moderatorin Tina Löschner hat sich vorab vom verantwortlichen Redakteur der Sendung, Jochen Schmid, erklären lassen, auf was wir uns in der Sendung "Expedition in die Heimat" freuen könne und wie die Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen abliefen.