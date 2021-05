Expedition in die Heimat: Radolfzell

SWR-Moderatorin Tina Löschner hat sich vorab vom verantwortlichen Redakteur der Sendung, Jochen Schmid, erklären lassen, auf was wir uns in der Sendung "Expedition in die Heimat" freuen könne und wie die Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen abliefen.