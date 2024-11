Ex-Partner mit Messer in Radolfzell getötet: Frau muss mehrere Jahre in Haft

Mit vier Messerstichen in den Rücken hat eine Frau in Radolfzell einen 50-Jährigen getötet. Jetzt ist sie wegen Totschlags zu siebeneinhalb Jahren Haft und Entziehungsanstalt verurteilt worden.

Im Prozess gegen eine 45-Jährige, die im April in Radolfzell am Bodensee ihren Ex-Partner erstochen hat, ist am Donnerstag das Urteil gefallen: Die Frau muss wegen Totschlags erst drei Jahre ins Gefängnis, danach in eine Entziehungsanstalt. Das sagte eine Gerichtssprecherin dem SWR. Insgesamt wurde die Angeklagte vom Landgericht Konstanz zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Das Mordmerkmal "Heimtücke" sei vor Gericht nicht beweisbar gewesen. Deshalb wurde die Angeklagte nur wegen Totschlags verurteilt.

Die Tat ereignete sich im April in der Wohnung der Angeklagten mitten in der Radolfzeller Innenstadt. Zwischen der Frau und dem Mann hatte es laut Ermittlern schon zuvor Streitigkeiten gegeben. Der zweifache Vater wurde mit einem Küchenmesser getötet, er erlitt mehrere Stiche in den Rücken.

Zu Prozessbeginn hatte die Frau Reue gezeigt. Sie habe nicht wahrhaben wollen, dass ihr Ex-Partner tot sei, sagte sie. Die 45-Jährige war den Ausführungen im Gerichtssaal nach zum Zeitpunkt der Tat hochgradig drogen- und alkoholsüchtig.