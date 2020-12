per Mail teilen

Neun ehemalige Geiseln, die 1977 aus der von Terroristen entführten Lufthansa-Maschine "Landshut" befreit worden sind, wollen eine Verlegung des Flugzeugwracks von Friedrichshafen nach Berlin.

In einem Appell, den die Tageszeitung "Welt" in ihrer Online-Ausgabe veröffentlichte, halten die ehemaligen Geiseln, unter ihnen Copilot Jürgen Vietor und Stewardess Gabriele von Lutzau, ein Museum am Bodensee nicht mehr für machbar. Sie fordern, einen Hangar auf dem stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof für die "Landshut" bereitzustellen.

"Landshut" zu zerlegen sei "verrückte Idee"

Vor knapp zwei Wochen hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags 15 Millionen Euro für ein "Landshut"-Museum in Friedrichshafen bereitgestellt. Doch CDU-Kulturstaatsministerin Monika Grütters lehnte den Standort Friedrichshafen ab. Ihre Idee, die Maschine zu zerlegen und die Teile einzeln auszustellen, bezeichnen die ehemaligen Geiseln in ihrem Appell als "verrückte Idee".