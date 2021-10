Extremwetterlagen entstehen immer häufiger. Der Kanton Thurgau will sich auf so eine Situation vorbereiten. In Frauenfeld wurde nun erstmals eine große Evakuierungs-Übung durchgeführt.

In der sogenannten Chaosphase wird erst die Lage analysiert und das weitere Vorgehen besprochen. SWR Esther Leuffen Zivilschützer errichten ein großes Zelt vor dem Schloss Frauenfeld. Hier sollen die Ausstellungsstücke später verpackt und dokumentiert werden. SWR Esther Leuffen Die Zivilschützer sind mit jeder Menge stapelbare Plastikboxen, Schweizer Armeedecken, Luftpolsterfolien und Seidenpapier ausgestattet. SWR Esther Leuffen Empfindliche Dokumente werden in mehreren Schichten verpackt. SWR Esther Leuffen Alles muss sorgfältig dokumentiert werden - auch wenn es sich bei der Übung nur um Flohmarktartikel handelt. SWR Esther Leuffen