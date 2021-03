Wegen einer beschädigten Gasleitung sind etwa 40 Häuser in Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg am Dienstag evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten die Gasleitung. Nach der Reparatur der Leitung und Gasmessungen konnten die Bewohner noch am Nachmittag in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde niemand.