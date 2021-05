Die Stadt Sigmaringen hat am Freitag den European Energy Award in Gold erhalten. Für die Zertifizierung werden die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst und bewertet. In Baden- Württemberg nehmen 123 Kommunen und Landkreise am Programm teil, 18 davon erreichten bislang die Gold-Zertifizierung.