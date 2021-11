Klimaschutzpreise in Gold in Ravensburg verliehen

48 europäische Kommunen und Landkreise sind am Freitag im Ravensburger Kunstmuseum mit dem "European Energy Award Gold" ausgezeichnet worden - darunter 15 aus Baden-Württemberg.

Die ausgezeichneten Kommunen und Landkreise engagieren sich besonders stark für den Klimaschutz. Dafür dankte ihnen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in einer digitalen Grußbotschaft. "Sie gehen seit Jahren als Vorbilder voran und zeigen mit einer konsequenten Energie- und Klimapolitik sowie konkreten Maßnahmen, wie der Weg zur Klimaneutralität aussehen kann", so von der Leyen.

Ravensburg zum zweiten Mal ausgezeichnet

Zu den Preisträgern gehört auch die Gastgeberstadt Ravensburg, die bis 2040 klimaneutral werden will: mit mehr Nah- und Fernwärmeleitungen, E-Bike-Verleihsystem und einem verbesserten ÖPNV. Ravensburg erhielt die Auszeichnung zum zweiten Mal. Mit dem "European Energy Award Gold" wurden im Land auch Wangen im Allgäu, Bad Schussenried, Ulm, Sigmaringen, Friedrichshafen, Mengen, Lörrach und Ilsfeld geehrt, ebenso die Kreise Ravensburg, Biberach, Bodensee, Böblingen, Reutlingen und Sigmaringen.

Die Stadt Ravensburg bekam den "European Energy Award Gold" zum zweiten Mal. Pressestelle Stadt Ravensburg

Stadtführung zu Klimaprojekten in Ravensburg

Bereits am Donnerstagnachmittag trafen sich rund 140 Vertreter von 41 europäischen Kommunen und Landkreisen in Ravensburg. Sechs Kommunen waren nur digital vertreten. Am Donnerstag gab es für die Teilnehmer Einblicke, was Ravensburg bislang für den Klimaschutz getan hat.

Am Freitag konnten die Gäste neben der Preisverleihung an Klimaschutz-Workshops teilnehmen. Ort der Verleihung war das Ravensburger Kunstmuseum, das als erstes Passivhaus-Museum der Welt gilt.