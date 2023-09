EM für prähistorische Jagdwaffen im Federseemuseum

Die Europameisterschaft für prähistorische Jagdwaffen findet am Wochenende rund ums Federseemuseum in Bad Buchau statt. Rund 100 Athleten treten dabei gegeneinander an.

Das Federseemuseum in Bad Buachau (Kreis Biberach) ist am Wochenende Austragungsort einer besonderen Veranstaltung: Dort wird die Europameisterschaft der prähistorischen Jagdwaffen ausgetragen. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich laut Veranstalter angemeldet. Waffen müssen aus Naturmaterialien bestehen Die Athletinnen und Athleten treten in den Disziplinen Bogenschießen und Speerschleudern gegeneinander an. Die Waffen, also die Pfeile und Speere, müssen aus Naturmaterialien sein. Zum Beispiel aus Holz, Knochen, Stein oder Geweih. Das überprüfe das Wettkampf-Komitee, heißt es aus dem Federseemuseum. Auf einem Parcour müssen die Teilnehmenden mehrere Zielscheiben aus bis zu 26 Metern Entfernung möglichst gut treffen. Beim Speerschleudern geht es nicht nur um die Europawertung, sondern sogar um Weltranglistenpunkte. Speerschleudern selbst ausprobieren Rund um die Europameisterschaft gibt es ein buntes Programm. Zuschauerinnen und Zuschauer können bei den Wettkämpfen nah dabei sein und den Teilnehmern Fragen stellen. Wer möchte, kann das Speerschleudern selbst ausprobieren. Das Museum bietet zudem Führungen und Fahrten mit einem Einbaum auf dem Museumsteich an.