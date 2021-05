Bei der Vergabe des Europäischen Museumspreises am Donnerstag hat das Frauenmuseum in Hittisau (Vorarlberg) eine Belobigung (Special Commendation) für sein Museumskonzept erhalten. Für den diesjährigen Museumspreis war das Frauenmuseum zwar nominiert, der Preis ging aber an das Naturalis Biodiversity Center im niederländischen Leiden. Für das Jahr 2020 waren das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum MoMö in Arbon am Bodensee und das Postmuseum in Vaduz (Liechtenstein) nominiert. Ausgezeichnet wurde das Stapferhaus in Lenzburg im Schweizer Kanton Aargau. Die Verleihung war vergangenes Jahr wegen der Pandemie verschoben worden, sie fand nun online statt.