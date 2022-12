EU-Korruptionsskandal ist "Steilvorlage für Europa-Skeptiker"

Der Korruptionsskandal im Europaparlament hat EU-weit Bestürzung ausgelöst. Auch der EU-Abgeordnete Norbert Lins aus Pfullendorf ist fassungslos.

Schock in Brüssel - das Europaparlament befindet sich in einem der größten Korruptionsskandale in seiner Geschichte. Die griechische Europaabgeordnete und EU-Vizepräsidentin Eva Kaili ist festgenommen worden. Sie soll vom Emirat Katar bestochen worden sein, soll gegen Geld Entscheidungen in Brüssel zugunsten Katars beeinflusst haben.

Europa-Abgeordneter Lins ist fassungslos

SWR-Moderatorin Thea Thomiczek hat am Montag darüber mit mit dem CDU-Europaparlamentarier Norbert Lins aus Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gesprochen.

SWR: Herr Lins, wie sehr ist das Parlament oder gar Europa durch diesen Skandal beschädigt?

Lins: Zunächst ist mal die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament beschädigt. Aber auch die Institution als solche ist natürlich beschädigt, durch die Vorgänge der letzten Tage.

SWR: Hat Sie das auch persönlich betroffen?

Lins: Es macht einen fassungslos, dass offenbar Kolleginnen bereit sind, Geld zu nehmen für gefällige Reden oder für eine Haltung gegenüber einem Land.

SWR: Kommt da vielleicht noch mehr, Herr Lins?

Lins: Das ist im Moment schwer zu sagen. Offenbar sind die Durchsuchungen ja monatelang vorbereitet worden.

SWR: Es gibt immer Streit mit Ungarn und Polen, da geht es um Korruptionsvorwürfe, Rechtsstaatlichkeit. Ungarn und Polen werden jetzt vielleicht ein bisschen schadenfroh auf diesen hausgemachten Korruptionsskandal schauen...

Lins: Das ist sicherlich eine Steilvorlage für Europa-Skeptiker. Das Haus, das besonders hohe moralische Ansprüche für sich in Anspruch nimmt, nimmt es offenbar selber nicht so genau. Das ist natürlich sehr tragisch und das hilft der Rolle des Europäischen Parlaments in Brüssel und natürlich auch im Ansehen darüber hinaus gar nicht.

SWR: Es gibt die Energiekrise, es gibt die Klimakrise, wir haben Krieg. Und jetzt dieser Korruptionsskandal, das ist ja fast schon tragisch.

Lins: Genau. Wir haben so große Aufgaben vor uns. Ich glaube, sie waren wirklich nie größer. Und im Endeffekt muss Europa die Mitgliedstaaten mehr denn je zusammenhalten und sich auch den Herausforderungen stellen, und das geht nur mit größtmöglicher Zusammenarbeit. Und dafür sind natürlich diese Ereignisse der letzten Tage überhaupt nicht zuträglich.

SWR: Welche politischen Möglichkeiten hat die EU jetzt zu reagieren?

Lins: Ich glaube, jetzt ist erstmal wichtig, dass alles aufgeklärt wird, voll umfänglich.

SWR: Sind möglicherweise die Regeln für Lobbyisten von Drittstaaten zu lasch?

Lins: Das kann sein. Aber da will ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch kein definitives Urteil bilden, weil die entscheidende Frage ist ja, hätte das mit noch strengeren Regeln verhindert werden können? Also das finde ich, das sollten wir ganz genau anschauen.