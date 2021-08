In den kommenden Tagen bestimmen Schnee und Dauerfrost das Wetter in der Region Bodensee-Oberschwaben. Das ist die Prognose der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach). Erst soll es schneien, danach werde es richtig kalt. Die kältesten zweistelligen Minustemperaturen erwarten die Wetterexperten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in den darauffolgenden zwei Nächten. Die Voraussetzungen dafür seien dann gegeben: Eine Schneedecke, wenig Wind, eine sternenklare Nacht und kein Nebel. Am kältesten werde es erfahrungsgemäß im Wurzacher und Pfrunger Ried oder in der Gegend um Hoßkirch (alle Kreis Ravensburg) oder Appendorf (Kreis Biberach), so die Wetterexperten.