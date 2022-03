Literaturfestival "Erzählzeit ohne Grenzen" beginnt

Am Freitag beginnt die 11. Ausgabe des grenzüberschreitenden Literaturfestivals "Erzählzeit ohne Grenzen" Singen-Schaffhausen. Es wird am Abend im Stadttheater in Schaffhausen eröffnet. Bis zum 11. Juli gibt es insgesamt 62 Veranstaltungen in 40 Städten und Gemeinden in den Kreisen Konstanz, Waldshut und Schwarzwald-Baar sowie im Kanton Schaffhausen. Mit dabei sind unter anderem Arnold Stadler aus Meßkirch und Monika Helfer aus Au in Vorarlberg. Für Vor-Ort- Veranstaltungen gibt es ein Hygienekonzept und begrenzte Besucherzahlen. Für alle Veranstaltungen muss man sich anmelden.