Die in Friedrichshafen (Bodenseekreis) genutzten E-Scooter können künftig auch in den Randgebieten der Stadt ausgeliehen werden. Das entschied der Betreiber TIER Mobility gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen, wie ein Sprecher der Firma mitteilt. So sind die elektrobetriebenen Roller unter anderem auch in dem Gebiet unterhalb des Flughafens und der Messe verfügbar. Für die Erweiterung des Fahrgebiets wird der Bestand von 200 auf 250 E-Roller aufgestockt.