Die Wetterwarte Süd will in den kommenden Jahren ihre Zentrale in Bad Schussenried (Kreis Biberach) ausbauen. Geplant sind laut einer Mitteilung ein kleines Rundfunk- und Fernsehstudio, eine Windkraftanlage sowie eine Beobachtungsplattform, um aufziehende Gewitter- und Wetterfronten beobachten zu können. Zudem soll zum Ende des Jahres die 100. Wetterstation der Wetterwarte Süd online gehen. Damit habe man das weltweit engmaschigste Messnetz, teilte die Wetterwarte mit.