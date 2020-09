Bei der Oberbürgermeisterwahl in Konstanz am 27. September will die Stadt auch die 16-jährigen Erstwähler an die Wahlurne bringen. Sie hat dazu ein Konzept erarbeitet.

In Konstanz bewerben sich fünf Männer um den Chefposten im Rathaus. Wer das Rennen macht, entscheiden auch die 852 Konstanzer ErstwählerInnen. Antje Albicker-Denkel, Leiterin der Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung, hat für die 16-Jährigen verschiedene Informations-Module entwickelt. Befragung der Jugendlichen Zuerst wurden die 16-Jährigen gefragt, was sie denn wissen müssten, um sich bei der Wahl entscheiden zu können. Dazu konnten die Jugendlichen ihre Fragen einreichen. Aus ihnen haben die Jugendlichen wiederum die besten zehn Fragen ausgesucht. Diese zehn Fragen wurden allen Kandidaten auf einer Konstanzer Fähre gestellt. Das Interview wurde gedreht, das Material nicht geschnitten und als so genanntes "OB-Kandidaten-Taxi" online gestellt. Hier geht es zum Konstanzer OB-Kandidaten-Taxi Steckbriefe der fünf Kandiaten Zweites Modul sind die Steckbriefe der fünf OB-Kandidaten. Die Fragen dazu wurden auch in den städtischen Jugendtreffs ermittelt. Interessant ist, dass im Steckbrief zwar auch klassische Angaben wie Beruf, Alter und Name abgefragt werden, aber auch Lieblingsfach in der Schule, welche drei Dinge der Kandidat immer bei sich hat oder welches Tier er gerne wäre. Jugendliche kommen mit OB-Kandidaten nicht in Kontakt Generell seien den Jugendlichen ähnliche Themen wie den Älteren wichtig, etwa Klimapolitik oder die Beteiligung an der Stadtpolitik von Bürgern und Jugendlichen, sagt Antje Albicker-Denkel. Anders sei bei den Jugendlichen, dass sie selten in Kontakt mit den OB-Kandidaten kämen, da sie beispielsweise nicht auf dem Markt einkauften. Darum wolle man ihnen dazu online die Möglichkeit geben. Online-Podiumsdiskussion mit fünf OB-Kandidaten Am Montag, den 14.9., gibt es darum um 18 Uhr auch eine Online-Podiumsdiskussion. Dafür werden die fünf Kandidaten in einem Raum sein. Die Jugendlichen können sich online zusammen schalten und ihre Fragen stellen.