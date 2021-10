678 Erstsemester haben sich für das neue Wintersemester an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten (Kreis Ravensburg) eingeschrieben. Das teilte die Hochschule mit. Nach drei Semestern digitaler Lehre finden die Veranstaltungen wieder großteils in Präsenz statt. Doch es gebe weiterhin auch digitale Veranstaltungen, so die Hochschule.