per Mail teilen

Das Theater Konstanz will in diesem Jahr erstmals zwei Theaterstücke unter freiem Himmel auf dem Münsterplatz zeigen. Geplant sei ab Mitte Juni die Shakespeare-Komödie "Viel Lärm um nichts", außerdem bereits im Mai das Stück "Farm der Tiere" nach George Orwell, teilte das Stadttheater mit. Details sollen in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.