Neuer Zeppelin steigt zu offiziellem Erstflug auf

Am Montag hebt ein neues Luftschiff vom Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen ab. Es wird unter anderem Mitte Juli zum Jubiläum "50 Jahre Europa-Park" in Rust eingesetzt werden.

Am Montagvormittag wird der neue Zeppelin NT "Europa-Park" am Bodensee in die Lüfte steigen. An Bord sein werden der Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei, Eckhard Breuer, der Inhaber des Europa-Parks, Roland Mack, sowie Pressevertreterinnen und -vertreter. Es ist der insgesamt achte Zeppelin Neuer Technologie (NT), der am Bodensee gebaut worden ist. Zum Erstflug sind zwei Zeppeline unterwegs Über Ostern hatte das neue Luftschiff bereits Testflüge über der Bodenseeregion absolviert. Beim offiziellen Erstflug wird der neue Zeppelin von einem zweiten Zeppelin im Formationsflug begleitet. Der Bau dauerte etwa zwei Jahre. Allein das aufwendige Aufziehen der reißfesten Spezialhülle über das Luftschiff benötigte mehrere Wochen. Über die Kosten macht die Zeppelin-Reederei keine Angaben. Friedrichshafen Weiteres Luftschiff startet Ende April Zeppeline fliegen wieder Passagiere über den Bodensee Die Zeppeline NT sind in die neue Flugsaison gestartet. Seit Freitag befördern sie wieder zahlende Gäste auf Rundflügen über den Bodensee. Auch die Flüge über dem Ruhrgebiet gehen weiter. Die 75 Meter langen Luftschiffe befördern seit August 2001 Passagiere auf touristischen Flügen über den Bodensee, sie werden aber auch über dem Ruhrgebiet, über München, Frankfurt und Paris eingesetzt. Wie viele Zeppeline NT wurden bisher gebaut? Bisher sind insgesamt acht Luftschiffe neuer Technologie in Friedrichshafen gebaut worden:

Der Prototyp " Friedrichshafen " war noch nicht für Passagiere zugelassen. 1997 hatte er seinen Jungfernflug, 2005 ging er zur Diamantensuche nach Botswana, 2007 war er kaputt.

" war noch nicht für Passagiere zugelassen. 1997 hatte er seinen Jungfernflug, 2005 ging er zur Diamantensuche nach Botswana, 2007 war er kaputt. Das 1. Serienluftschiff " Bodensee " beförderte ab August 2001 zahlende Gäste, es ging 2004 nach Japan, 2010 war es zurück und flog wieder am Bodensee, 2024 wurde es umgetauft in " Hugo Eckener " und wechselte für die Flugsaison nach Essen.

" beförderte ab August 2001 zahlende Gäste, es ging 2004 nach Japan, 2010 war es zurück und flog wieder am Bodensee, 2024 wurde es umgetauft in " " und wechselte für die Flugsaison nach Essen. Das 2. Serienluftschiff " Baden-Württemberg " (2003) flog am Bodensee und wurde nach nach Saisonende 2019 ausgemustert.

" (2003) flog am Bodensee und wurde nach nach Saisonende 2019 ausgemustert. Das 3. Serienluftschiff wurde 2008 in die USA verkauft, es hieß " Eureka ". 2012 kam es zurück und wird jetzt am Bodensee eingesetzt.

". 2012 kam es zurück und wird jetzt am Bodensee eingesetzt. Drei weitere Zeppeline NT wurden 2014-2017 für Goodyear gebaut. Sie fliegen in den USA.

Das 7. Serienluftschiff war im April 2025 fertiggestellt. Es trägt die Aufschrift "50 Jahre Europa-Park"