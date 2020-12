In Steißlingen (Kreis Konstanz) soll das erste telemedizinische Versorgungszentrum am Bodensee entstehen. Geplant ist, dass Ärzte aus der Ferne Diagnosen erstellen. Dafür sollen sich Patienten, wenn möglich, selbst untersuchen und die Ergebnisse per App übermitteln. Befunde werden am Telefon besprochen. Initiator ist der Verein "BioLago" mit über 100 Mitgliedern aus dem Gesundheitsbereich in der internationalen Bodenseeregion. Das geplante telemedizinische Versorgungszentrum in Steißlingen richtet sich zunächst nur an Bluthochdruck-Patienten über 65 Jahre. Blutdruck-Werte seien leicht selbst zu messen und zu übermitteln, so eine Sprecherin. Ziel sei es langfristig, solche Zentren in der internationalen Bodenseeregion einzurichten und so die medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern.