Nach zwei Jahren coronabedingter Pause geht es für die Zünfte aus der Region mit einem großen Narrentreffen in Tettnang (Bodenseekreis) wieder los. Die Vorfreude steigt.

Die Narrenzunft Tettnang richtet nach zwei Jahren Corona-Pause in diesem Jahr das Landschaftstreffen der Landschaft Oberschwaben-Allgäu in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) aus. Am Wochenende vom 27. bis 29. Januar werden in Tettnang tausende Besucherinnen und Besucher erwartet, heißt es von der Stadt. Beim großen Umzug am Sonntag laufen mehr als 6.000 Maskenträger aus 39 Zünften durch Tettnang. Die Vorfreude sei groß, nach der Corona-Pause sei die Organisation aber auch eine Herausforderung, sagt Stefan Gessler von der Tettnanger Narrenzunft.

Das Narrentreffen steht unter dem Motto "Willkommen in der Weltverkehrsstadt Tettnang". Unter diesem Motto wurde bereits vor fast 90 Jahren in Tettnang Fastnacht gefeiert, schreibt Zunftmeister Michael Abele in der Festschrift. Für die damalige Wagenfasnet seien etwa Mondraketen, Flugzeuge und Schiffe gebaut worden.

"Diese Ideen und die Kreativität unserer Vorgänger haben uns inspiriert, die 'Weltverkehrsstadt Tettnang' wieder aufleben zu lassen."

Bevor die Weltraumnacht los geht, war SWR-Reporter Martin Hattenberger vor Ort und berichtet, was bei der Weltraumnacht am Freitagabend passieren soll.

Närrisches Programm von Freitag bis Sonntag in Tettnang

Das Landschaftstreffen startet mit einer Auftaktveranstaltung am Freitagabend. Am Samstag folgen laut Programm Brauchtumsveranstaltungen sowie das Wecken des Hopfennarrs am Rathaus mit anschließendem Umzug zum Bärenplatz. Außerdem wird der Narrenbaum aufgestellt. Den Höhepunkt des Landschaftstreffens bildet der große Umzug am Sonntag ab 13 Uhr durch die Stadt. SWR4 Baden-Württemberg berichtet davon live aus Tettnang.