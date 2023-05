Start der Heimattage in Biberach: viele Besucher und gute Stimmung

Biberach hat mit einem ersten Festwochenende die Heimattage gefeiert. Mehr als 20 Veranstaltungen lockten Besucher in die Stadt. Ein Höhepunkt war das Konzert der SWR-Big Band mit Max Mutzke.

Seit Freitag wird in Biberach kräftig gefeiert. Der Anlass: Die Baden-Württemberg-Tage im Rahmen der Heimattage 2023. Das Motto ist "HALLO LÄND". Über 20 Veranstaltungen waren an den drei Tagen zu sehen, und allein für Live-Musik wurden 16 Bühnen in der Stadt aufgebaut. Besonderes Highlight war am Samstagabend das Konzert der SWR-Big Band mit Max Mutzke. Aber auch am Sonntag war vieles geboten.

Erstes von zwei Festwochenenden der Heimattage in Biberach

So gab es Wirtschafts-Talkrunden, Vorträge, Shoppingevents, viel Musik, Unterhaltung und natürlich Essen: Bratwurst, Crepes, Popcorn & Co. Ein besonderer Höhepunkt ließ am Sonntag Kinderaugen leuchten - in der Innenstadt war eine Blaulichtmeile aufgebaut. Feuerwehr, Polizei und DLRG präsentierten sich - natürlich mit Sirenen, Blaulicht zum Bewundern und Ausprobieren. Dieses Festwochenende stand im Zeichen der Baden-Württemberg-Tage - neben weiteren Veranstaltungen folgt im September mit den Landesfesttagen ein weiteres Wochenende voller Programm.

Ließ Kinderherzen höherschlagen: die Blaulichtmeile Mitten in Biberach bei den Heimattagen mit Polizeifahrzeugen und Krankenwagen. Kinder durften aufs Motorrad sitzen und natürlich wurde auch mal das Blaulicht eingeschaltet. SWR Anne-Katrin Kienzle

Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat sein ganz persönliches Highlight dieser drei Tage verraten. Für ihn sei das Konzert der SWR-Big Band mit Max Mutzke "magisch" und "unvergesslich" gewesen. Besonders gut gefallen hatte ihm die positive Stimmung, die der Sänger verbreitet hat.

"Wie dieser Gigelberg gebebt hat! Und wie es dieser Künstler versteht, das Publikum mitzunehmen. Das tut einem gut. Ich glaube, da sind gestern 3.000 sehr beseelte Menschen nach Hause gegangen."

Beim ersten Festwochenende der Heimattage in Biberach stand die SWR Big Band zusammen mit Sänger Max Mutzke auf der Bühne. Die rund 3.000 Zuschauer seien nach dem Konzert beseelt nach Hause gegangen, so Oberbürgermeister und Konzertbesucher Norbert Zeidler. SWR Johannes Riedel

Nach den Baden-Württemberg-Tagen ist vor dem Schützenfest

So dürften die Baden-Württemberg Tage im Rahmen der Heimattage am Sonntag für viele mit einem schönen Gefühl zum Ende gegangen sein. Und Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat bereits das nächste Event auf dem Schirm: das legendäre Schützenfest in Biberach.