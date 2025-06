"Dr. Saurier" ist als erster Waldrapp aus Spanien an den Bodensee zurückgekehrt

Von einem historischen Moment spricht das Waldrappteam in Überlingen. Erstmals ist ein Waldrapp aus Spanien an den Bodensee zurückgeflogen - ohne Hilfe.

"Dr. Saurier" ist der erste Waldrapp, dem der Rückflug von Andalusien an den Bodensee alleine gelungen ist. Das Weibchen war einer von 35 Jungwaldrappen, der am Flugplatz Binningen bei Hilzingen (Kreis Konstanz) groß geworden ist und dann mit einem Ultraleichtflugzeug nach Andalusien geflogen worden war. Jetzt ist sie wieder da.

Vor zwei Jahren wurde Dr. Saurier mit 35 anderen Waldrapp-Küken zunächst im Karlsruher Zoo, später am Flugplatz Binningen großgezogen. SWR

Erkundungsflug bis an den Bodensee

Normalerweise kehren Waldrappe erst an ihren Geburtsort zurück, wenn sie mit drei Jahren geschlechtsreif sind. Dr. Saurier ist nun aber für einen Erkundungsflug schon rund ein Jahr früher in die Heimat zurückgekehrt. 3.200 Kilometer hat sie dafür zurückgelegt. Am Bodensee wurde sie von ihren menschlichen Ziehmüttern in Empfang genommen. Inzwischen lebt sie unter den Waldrappen der Überlinger Kolonie in einer Felsnische direkt am Bodenseeufer.

Zugroute nach Spanien notwendig in Zeiten des Klimawandels

Das Waldrappteam sieht sich durch die Rückkehr darin bestätigt, dass die Zugroute nach Spanien funktioniert. Ein wichtiger Erfolg für das Projekt. Denn aufgrund des Klimawandels starteten die Zugvögel in den vergangenen Jahren im Herbst immer später in ihr Winterquartier. Dadurch hatten die Vögel immer wieder Probleme, weil die Thermik fehlte, um die Alpen nach Italien zu überqueren. Eine neue Zugroute nach Spanien könnte dieses Problem umgehen.

Eine historische Route wird wiederbelebt

Die Zugroute nach Spanien ist für die Jungvögel neu. Doch Funde entlang der Mittelmeerküste bis nach Gibraltar deuteten darauf hin, dass genau diese Route von Waldrappen tausende Jahre lang geflogen wurde, bis die Tiere in Europa vor 400 Jahren ausgerottet wurden, heißt es von Seiten des Waldrappteams.

Dr. Saurier ist ein Bote der Hoffnung, dass sich diese historische Tradition nach vier Jahrhunderten wieder fortsetzt.

Nächste Jungvögel werden bereits großgezogen

Die nächsten Walrappe, die den Weg nach Spanien lernen sollen, werden bereits schon wieder herangezogen. Derzeit werden 32 Küken im bayerischen Taching am See von Hand großgezogen. In wenigen Tagen soll dann das Flugtraining beginnen. Auch diese Tiere werden mit dem Ultraleichtflugzeug den Weg nach Spanien lernen.