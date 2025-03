Zoppo ist zurück: Erster Waldrapp erreicht Brutgebiet in Überlingen

Der erste Waldrapp ist wieder am Bodensee. Zoppo ist aus der Toskana zurückgekehrt und gibt den Startschuss für die neue Brutsaison. Was erwartet das Projekt 2025?

Der erste Waldrapp ist zurück in Überlingen: Das Männchen Zoppo hat als erster der seltenen Vögel den Flug vom Winterquartier in der Toskana nach Überlingen (Bodenseekreis) geschafft. Er wurde bereits in der näheren Umgebung des Brutgebiets gesichtet und hat die Felsnische inspiziert, in der die Waldrappe im letzten Jahr ihre Jungen aufgezogen haben, heißt es vom Waldrapp-Team . Doch für die erste Nacht entschied sich Zoppo für einen eher ungewöhnlichen Schlafplatz: einen Baustellenkran. Zoppo war bereits im vergangenen Jahr der erste Waldrapp, der an den Bodensee zurückkehrte.

Waldrapp 2025: Was ist im Brutgebiet geplant?

In den kommenden Tagen werden weitere Waldrappe erwartet, heißt es. Mit ihrer Ankunft beginnt die Balzzeit, in der sich Paare finden und die Brut vorbereitet wird. Das Waldrapp-Team hofft auf viele zurückkehrende Weibchen, um eine stabile Brutpopulation zu sichern. Nachdem im vergangenen Jahr viele Vögel umgekommen waren, ist der Bruterfolg 2025 für das Artenschutzprojekt von großer Bedeutung.

Wiederansiedlung in Überlingen: Ein ambitioniertes Projekt

Seit 2017 läuft am Bodensee ein aufwendiges Wiederansiedlungsprojekt, um den in Deutschland einst ausgestorbenen Waldrapp zurückzubringen. Im Rahmen des Projekts wurden bis 2019 über 50 Waldrappe erfolgreich angesiedelt. Die Vögel wurden zunächst durch menschengeführte Migrationen an ihre Zugroute gewöhnt, um sie langfristig für die selbstständige Rückkehr fit zu machen.

Ein großer Meilenstein wurde 2019 erreicht, als erstmals ein Waldrapp selbstständig aus der Toskana nach Überlingen zurückkehrte. 2021 kam es zur ersten erfolgreichen Brut mit drei Nestern am Bodensee. Im vergangenen Jahr konnten sieben Jungvögel an der Brutwand zwischen den Überlinger Ortsteilen Goldbach und Hödingen aufgezogen werden.