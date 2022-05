Am Bodensee startet die Badesaison

Der Sommer kommt: In der Region Bodensee-Oberschwaben genießen viele die ersten sommerlich warmen Tage im Freibad. Zum Beispiel im Frei- und Seebad in Friedrichshafen-Fischbach.

Auf der Liegewiese ist am Mittwoch schon einiges los. Laut der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried sind in der Region Temperaturen bis zu 29 Grad möglich. Dieses Wetter nutzen viele für den ersten Freibadbesuch des Jahres. Eine Besucherin beispielsweise erzählt, sie habe ihre beiden Kinder von der Schule abgeholt und sei direkt mit ihnen ins Freibad gefahren.

Am Mittwoch wird es am Bodensee bis zu 29 Grad warm. Für einige der perfekte Tag für den Start in die Badesaison. SWR Martin Hattenberger

Neben den beheizten Schwimmbecken gibt es im Frei- und Seebad Fischbach auch einen direkten Zugang zum Bodensee. Einige mutige Schwimmer wagen sich bereits in den kühlen See. Rund 18 Grad warm ist das Wasser aktuell im Bodensee laut Frei- und Seebad.

Keine Corona-Einschränkungen

Nach zwei Jahren unter Pandemiebedingungen startet die Saison gemäß der Corona-Verordnung des Landes ohne Einschränkungen. Die Arbeit im Schwimmbad erleichtere das, sagt Betriebsleiterin Christine Kirchner. Ein Hygienekonzept gibt es im Frei- und Seebad aber weiterhin.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

So sommerlich wie am Mittwoch bleibt es nicht lange. In den kommenden Tagen wird das Wetter wechselhafter. Am Donnerstag und Freitag ist laut Wetterwarte Süd mit wechselnder Bewölkung und örtlichen Gewittern oder Schauern zu rechnen - die Temperaturen bleiben allerdings warm.