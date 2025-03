2014-2024: Erster Migrations- und Integrationsbericht der Stadt Konstanz veröffentlicht

per Mail teilen

Zum ersten Mal hat die Stadt Konstanz einen umfassenden Bericht zur Migration und Integration vorgelegt. Die Analyse zeigt: Die Stadtgesellschaft wird vielfältiger, doch Herausforderungen bleiben.

Die Stadt Konstanz hat ihren ersten Migrations- und Integrationsbericht veröffentlicht. Der Bericht betrachtet die Entwicklungen von 2014 bis 2024 und zeigt, wie sich die Stadtgesellschaft durch Zuwanderung verändert hat. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Folgen der Fluchtbewegungen im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa 2015/16 und dem Beginn des Kriegs in der Ukraine 2022.

Bevölkerungswachstum und Vielfalt

Die Bevölkerung von Konstanz ist dem Bericht zufolge in den letzten zehn Jahren um über 4.000 Menschen auf rund 87.300 gewachsen. Rund 34 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner haben eine internationale Biografie, was über dem Bundesdurchschnitt von rund 25 Prozent liegt. Die Hauptzuzugsgruppen stammen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine.

Wohnraum in Konstanz ist eine Herausforderung

2014 lebten in Konstanz rund 300 Geflüchtete, Ende 2024 waren es rund 3.300, ein Zuwachs von 1.000 Prozent. Die Unterbringung von Geflüchteten ist daher laut Bericht eine zentrale Herausforderung. Die Stadt betreibt elf Unterkünfte für die Anschlussunterbringung und fördert private Wohnraumvermittlung, heißt es. 64 Prozent der Geflüchteten wohnen mittlerweile in Privatwohnungen, 36 Prozent wohnen in Gemeinschaftsunterkünften der Erst- oder Anschlussunterbringung.

Fortschritte bei Sprachförderung und Arbeitsmarktintegration

Der Bericht zeigt zudem, dass Konstanz Zuwanderer mit einem breiten Angebot an Sprachkursen unterstützt hat. Die Volkshochschule allein verzeichnete im Jahr 2023 über 13.000 Unterrichtseinheiten in Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache. Besonders positiv ist die Entwicklung bei ukrainischen Geflüchteten: Der Anteil ohne Deutschkenntnisse sank von 55,7 Prozent (2022) auf 11 Prozent (2024), während 34 Prozent bereits B1-Niveau und zwölf Prozent B2 oder höher erreichten.

"Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe und ermöglicht den kulturellen Austausch, von dem alle profitieren können. Das stärkt das gegenseitige Verständnis ungemein."

Auch die Integration in den Arbeitsmarkt schreitet voran: Die Zahl der Beschäftigten aus den acht Hauptasylherkunftsländern (Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien) ist von 142 im Jahr 2014 auf 749 im Jahr 2024 gestiegen. Hinzu kommen 331 Beschäftigte aus der Ukraine. Der Großteil der Beschäftigten ist sozialversicherungspflichtig. Laut Bericht profitiert der Arbeitsmarkt in Konstanz von dieser Zuwanderung, insbesondere in Branchen mit Fachkräftemangel wie Gastronomie, Handel, Reinigungsdiensten und Logistik.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt als zentrale Aufgabe

Die Stadt hat dem Bericht zufolge große Fortschritte im interkulturellen Zusammenleben gemacht. "Der soziale Zusammenhalt funktioniert insgesamt gut. Viele Zugewanderte fühlen sich mit der Stadt verbunden", heißt es in dem Bericht. Dennoch gibt es Herausforderungen wie Diskriminierung und mangelnde Teilhabechancen. Laut Bericht fühlen sich einige Zugewanderte diskriminiert, vor allem auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Empfohlen wird unter anderem der Ausbau von Begegnungsräumen und Sensibilisierungsprogramme gegen Rassismus.