Bodenseekreis will Kreisjugendrat etablieren

Als erster Landkreis in Baden-Württemberg will der Bodenseekreis einen Jugendrat einrichten. Jugendliche sollen so ein Mitspracherecht auf Kreisebene bekommen.

Es soll der erste Jugendrat in einem Landkreis in Baden-Württemberg werden, den der Bodenseekreis schaffen will. Unter dem Motto "Mitreden, mitdenken, mitmachen" können junge Menschen im Bodenseekreis künftig ihre Interessen im Kreistag vertreten. Bis zu 55 Mitglieder wird der Kreisjugendrat haben. Er soll viermal im Jahr tagen und bekommt ein jährliches Budget von 5.000 Euro. Damit kann er Projekte initiieren oder unterstützen. Zwei Sitze für Jugendliche im Kreisrat Zudem werden zwei Vertreter der Kreisjugendrates im Kreistag sitzen. Dort sind sie zwar nicht stimmberechtigt, aber haben das Recht, Anträge zu stellen und Reden zu halten. Für die Jugendlichen sei das neue Gremium eine große Chance, so sieht es der Landrat. "Nur wer sich zu Wort meldet und seine Vorstellungen formuliert, kann unser aller Zukunft im Bodenseekreis mitgestalten", so Luca Wilhelm Prayon, der Landrat des Bodenseekreises. Wer Lust hat, mitzumachen, darf nicht älter als 21 Jahre sein und muss Schülerin oder Schüler einer weiterführenden Schule im Bodenseekreis sein. Jede Schule kann bis Anfang November ein Mitglied für den Kreisjugendrat benennen. Weitere Infos gibt es auf der Seite des Bodenseekreises. Die erste Sitzung soll am 4. Dezember stattfinden.