Erster internationaler ökumenischer Tag der Schöpfung am Bodensee

Christen verschiedener Konfessionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz feiern am Samstag am Bodensee den ersten internationalen "Tag der Schöpfung". Im Zentrum des Tages steht die Bedeutung des Wassers für Mensch und Umwelt. Eingeladen hat die deutsche Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, kurz ACK, mit ihren ökumenischen Partnern in den Nachbarländern. Nach einem Morgenlob am Bregenzer Hafen fahren die rund 100 angemeldeten Gäste mit einem Schiff nach Lindau zu einem Mittagsgebet auf der Gartenschau. Anschließend geht es zu einem Gottesdienst nach Romanshorn, wo auch das 50-jährige Bestehen der ACK in der Schweiz gefeiert wird. Zu den Gottesdiensten und Andachten in den drei Ländern werden etliche Menschen erwartet, hieß es. Am Sonntag feiert die ACK Baden-Württemberg den "Tag der Schöpfung" dann auf der Landesgartenschau in Überlingen. Dort gibt es etwa Führungen durch den Bibelgarten. Der "Tag der Schöpfung" ist ein ökumenischer Feiertag, der seit über zehn Jahren jedes Jahr Anfang September von der ACK Deutschland ausgerichtet wird.